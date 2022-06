Petnajstega junija se je tudi v naši državi uradno začela kopalna sezona. Čeprav velja slovenska obala s svojimi slabimi 47 kilometri za eno najkrajših v Evropi, vlada poleti tam vselej precejšnja gneča. Ljubitelji miru in pristnejšega oddiha zato raje prisegamo na njeno zaledje, ki skriva številne zanimivosti. Te vabijo v goste v objem zelene narave in stran od vrveža turistov. Eno takih je tudi družinsko posestvo Lisjakovih, kjer se lahko pohvalijo s pridelavo oljčnega olja (na leto ga pridelajo okoli 150.000 litrov) in pestro turistično ponudbo, ki se navezuje na to dragoceno tekočino, ki ji mnogi pravijo zeleno zlato.

Ste vedeli, da je Istra najsevernejše območje vzgoje oljk na svetu, da imajo plodovi zaradi nižjih temperatur skrajšano vegetacijo in se akumulacija olja v plodu začne pozneje kot v toplejših območjih, kjer lahko visoke temperature precej zmanjšajo njegovo kakovost? Tudi o tem vas bodo poučili ob obisku oljarne Lisjak, ki domuje v vasici Šmarje nad Koprom.

Nostalgična gurmanska tura med oljčniki

Te dni je na posestvu zaradi gradnje nove kleti, vkopane deset metrov pod oljčnikom, še posebno živahno, a to obiskovalcev ne moti. V svet zelenega zlata jih vse od leta 2010, ko je vajeti družinskega podjetja prevzel od očeta, pospremi Matej Lisjak in jim na zabaven način predstavi zakonitosti vrhunskega oljčnega olja. Ogled domačije poleg pokušnje različnih vrst oljčnega olja obsega tudi predstavitev oljčne kozmetične linije in ogled izdelkov iz oljčnega lesa, pika na i pa sta gurmansko doživetje in adrenalinska vožnja s starodobniki.

»Ideja je nastala, ko so gostje izrazili željo po pristnih doživetjih in domači kulinariki, glede na njihove želje pa smo pripravili več različnih izletov. V letošnjem maju smo s starodobniki zapeljali že 56 skupin z različnih koncev sveta, od Združenih držav Amerike in Japonske do Belgije. Po srečanju na dogovorjenem mestu lahko vožnja s starodobniki poteka skozi Portorož in po obalni cesti, mimo vinogradov, skozi oljčnike, vse do razgledne točke Belvedere nad Izolo. Sprehod skozi stare oljčne nasade popestrimo s spoznavanjem različnih sort oljk, pokušnjo istrskega pršuta in hišne penine,« pojasni Matej Lesjak.

Idej mu ne manjka, večletno sodelovanje s predsednikom svetovnega združenja chefov (WACS) Thomasom Andreasom Guglerjem mu je pred leti prineslo tudi udeležbo na prestižnem sejmu Luxury expo v Savdski Arabiji, kjer so se nad Lisjakovim oljčnim oljem navdušili tudi člani kraljeve družine in šejki. Eden od teh je na dražbi za umetniško oblikovano stekleničko iz muranskega stekla, v kateri je bilo najžlahtnejše olje, odštel kar 4000 evrov, čeprav je bila izklicna cena 1000 evrov.