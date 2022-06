Po ocenah državnega sekretarja je dijakov in študentov, ki so do dodatka upravičeni, okoli 3000, izplačilo pa bo odvisno od opravljenega dela, pri čemer je dodatek za opravljen polni delovni čas 30 evrov na dan. Kot je povedal Medved, morajo najprej oblikovati natančne evidence in pridobiti dokazila o delu, izvedba izplačila dodatkov pa je predvidena do konca leta.

Na problematiko neizplačevanja dodatkov sta opozorila predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar in predsednik Dijaške organizacije Slovenije Simon Trussevich na podlag opozoril študentov in dijakov, ki so se s svojo težavo obrnili na organizaciji.

Kot pojasnjujejo na spletni strani ministrstva za obrambo, po 77. členu zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covida-19 pripadnikom sil za zaščito, reševanje in pomoč pripada t. i. covidni dodatek. Po besedah Medveda je bilo z zakonom dijakom in študentom priznano, »da imajo pravico do dodatka za delo v nevarnih razmerah; ko so delali v zdravstvenih zavodih, socialnih zavodih prek študentskega servisa, pa tudi pri zasebnikih, ko je šlo za mobilno testiranje in cepljenje«. Kljub temu ga dijaki in študentje, ki so bili vključeni ali vpoklicani k opravljanju tovrstnih nalog pomoči, niso prejeli oziroma so ga prejeli le dijaki in študenti, ki so delo opravljali prostovoljno.

Po besedah Medveda se je zalomilo pri navodilih in sami izpeljavi zakona v praksi oziroma pri tolmačenju samega zakona, kdo je pravzaprav upravičen. Zakon se je tolmačil tako, da so do dodatka bili upravičeni le dijaki in študenti, ki so delo opravljali prostovoljno. Zaradi tega so po besedah Medveda na ministrstvu za obrambo razveljavili sklep kolegija prejšnjega obrambnega ministra, ki je ločeval te dijake in študente na upravičene in neupravičene, zakon pa bodo tolmačili »tako, kot je napisan«.

Kot je dejal predsednik Dijaške organizacije Slovenije Simon Trussevich, so z današnjim sestankom dosegli dogovor, kako bodo na pošten način izplačali dodatke vsem dijakom in študentom, do katerih so tudi z zakonom upravičeni.

»Upamo, da v prihodnje do podobnih stvari ne bo prihajalo, ampak tukaj se zavedamo, da moramo tako dijaška kot študentska organizacija odigrati svojo vlogo, zelo jasno nastopiti in se boriti za svoje pravice,« je poudarila predsednica Študentske organizacije Slovenije Marike Grubar.