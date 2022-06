»To je bila moja ena težjih odločitev v življenju. Velikokrat so me vabili v politiko, a vedno sem zatrjevala, da sem premlada. Včasih je treba prejemati tudi 'gnile' kompromise, v izvršilni veji oblasti se nisem nikoli videla. Nekaj časa je v meni tlela želja, da bi v slovenskem družbenem in političnem življenju še kaj naredila. Funkcija predsednika republike je meni pisana na kožo,« je pojasnila Nataša Pirc Musar. Ko je bila v dvomih, kako naprej, je dodala, se je spomnila nasveta prijateljice, da je pametno prebrati svoj življenjepis in v njem je veliko reči in dosežkov, ki jih je dosegla pri 54 letih. »Sem na vrhuncu svojih moči in verjamem, da lahko naredim za svojo domovino še nekaj dobrih reči,« je dejala Nataša Pirc Musar.

Pirc Musar: Ne bom tiho

Po političnem prepričanju je liberalka, v kampanjo se podaja s svojo ekipo in brez strankarske podpore, zato bodo sami zbirali podpise pod kandidaturo. Vsak kandidat za predsednika republike, če ne kandidira s podporo politične stranke, mora kandidaturo podkrepiti z vsaj 5000 podpisi. Vodja volilnega štaba bo njen mož Aleš Musar. Nataša Pirc Musar je dejala, da se v zadnjem obdobju posveča odvetništvu, a se je vso profesionalno kariero ukvarjala s človekovimi pravicami in pravno državo, zato predsedniško funkcijo vidi kot tisto, s pomočjo katere je mogoče še okrepiti boj za temeljne človekove pravice in pravno državo. »Pozicija predsednika republike je tista, ki mora znati v najbolj kritičnih časih jasno in glasno povedati, kaj si misli. Bila sem glasna v zadnjih dveh letih, ko je bila naša demokracija na stresnem testu. Na dosedanji poti sem dokazala, da mi lahko zaupate, da bom za vrednotami stala, dokler bom živa. Gonilo mojega dela je in bo še naprej, da ne bom tiho,« je poudarila Nataša Pirc Musar.

Kučan, Türk, Gantar

Z ostalimi kandidati se ne namerava ukvarjati, glede podpredsednice Gibanja Svoboda Marte Kos, ki je tudi napovedala kandidaturo, je prepričana, da bosta še naprej tvorno sodelovali v kampanji Ona ve, v predsedniški kampanji pa verjame, da bosta delovali v ženskem duhu in fer odnosu. Nataša Pirc Musar je razkrila, da njeno kandidaturo podpirata tudi dva nekdanja predsednika republike Milan Kučan in Danilo Türk, pa nekdanji predsednik državnega zbora Pavel Gantar, nekdanji košarkar Boštjan Nachbar, novinar Slavko Bobovnik, pisatelj Tadej Golob, Anita Ogulin ter igralke in pevke Milena Zupančič, Nataša Barbara Gračner in Alenka Godec.