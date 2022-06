Kot so iz slovenske krovne košarkarske zveze KZS sporočili že 6. junija, so za dvoboj, ki bo naslednji teden v Stožicah, vseh 9000 vstopnic za slovenske navijače razprodali v le treh urah.

Ker mora po pravilih Mednarodne košarkarske zveze Fibe organizator tekme pet odstotkov kapacitete dvorane nameniti gostujoči reprezentanci, je tudi Hrvaška košarkarska zveza dobila možnost prodaje približno 500 vstopnic. Če ne bi prodali vseh, bi jih bilo nekaj še na voljo za slovenske privržence.

Toda te možnosti zdaj ni več, saj je Hrvaška košarkarska zveza sporočila, da je tudi njen del vstopnic za to tekmo razprodala.

Slovenci bodo za konec prvega dela kvalifikacij po domači tekmi s Hrvaško 3. julija gostovali še na Švedskem. Po štirih odigranih tekmah v kvalifikacijski skupini C je Finska zbrala tri zmage in en poraz, Slovenija in Švedska imata po dve zmagi in dva poraza, Hrvaška pa zmago in tri poraze.