PRAVO ZA DRŽAVLJANA – ODLIČNA JUNIJSKA AKCIJA

4(!) najnovejši in najzanimivejši priročniki iz zbirke Pravo za državljana (Oporoka, nujni dediči in nujni deleži, Služnosti, priposestvovanja in mejne obravnave, Najemna pogodba, Odškodninsko pravo) je mogoče naročiti po akcijski ceni le 59 EUR plus poštni stroški. Vsem, ki boste priročnike naročili do 17. junija, pripada še brezplačen pravni nasvet. Naročila sprejema Inštitut za civilno in gospodarsko pravo. Tel. 01 620 43 16, 051 311 505, e-pošta: icgp@siol.net