S to edinstveno sistemsko rešitvijo v družbi JUB smelo spreminjajo trende pri oblikovanju tistih notranjih prostorov, ki so zaradi vode in vlage najbolj obremenjeni. Za zmagovalca v svoji kategoriji so izdelek HYDROSOL Decor razglasili uporabniki, ki so ga prepoznali kot najbolj inovativnega, pečat Izbran produkt leta na embalaži izdelka pa bo hkrati tudi znak drugim potrošnikom za odlično izbiro pri odločitvi o nakupu.

Izbor produktov leta, ki pri nas poteka že desetletje, sloni na rezultatih neodvisne in reprezentativne nacionalne raziskave podjetja Nielsen, v kateri novosti med izdelki in storitvami v več kot 50 kategorijah ocenjujejo izključno slovenski uporabniki, v vsaki pa pečat dobi le en izdelek. Potrošniki so tudi letos izdelke ocenjevali na podlagi inovativnosti, atraktivnosti in svoje dobre uporabniške izkušnje.

Sistem HYDROSOL Decor kot dobitnik pečata Izbrani produkt leta 2022 predstavlja odlično alternativo obstoječim dekorativnim materialom, kot so keramične ploščice ali mikrocement, ki so doslej prevladovali pri oblikovanju prostorov z veliko vlage, zlasti pri izvedbi kopalnic in sanitarnih prostorov. S svojimi odličnimi lastnostmi predstavlja vrhunsko vodotesno zaščito tako talnim kot stenskim površinam, hkrati pa je primeren tudi za stopnišča ter za kuhinje, kjer je mogoče prostore med elementi oblikovati hitro in elegantno ter v trendu s sodobnimi dekorativnimi vzorci in s kombinacijo različnih barvnih odtenkov. S sistemom HYDROSOL Decor je mogoče tudi povsem enostavno prekriti obstoječe keramične obloge ter se izogniti stroškom za njihovo odstranjevanje. Sistem, ki ga odlikujejo odlične protizdrsne lastnosti, je enostaven tudi za vzdrževanje.

Več informacij o izdelku je na voljo na spletni strani www.jub.si, na kateri najdete tudi seznam lokacij trgovcev z gradbenimi materiali, kjer si lahko ogledate s sistemom HYDROSOL Decor izdelane kopalniške ambiente ali dekorativne vzorčne panoje.

Za unikatno dekorativno izvedbo prostorov s sistemom HYDROSOL Decor se lahko dogovorite tudi s slikopleskarji, ki so pridobili certifikat na JUB Akademiji.