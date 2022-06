Kaj je prava izolacija

Seveda izoliramo v prvi vrsti zaradi zmanjševanja energijskih izgub – pozimi pri ogrevanju, poleti pa pri ohlajevanju. Zato je prvi cilj visoka toplotna izolativnost (npr. λ=0,032 ali vsaj λ=0,035). Ker so ostrešja običajno lesena, je požarna varnost konstrukcije izjemnega pomena. Torej naj bo izolacija tudi negorljiva. Zlasti v zvočno bolj obremenjenih urbanih okoljih je pomemben tudi zvočnoizolativni vidik. V zadnjem obdobju pa je investitorjem zelo pomemben še zdravstveni vidik, zato naj bo izolacija, ki se nahaja v notranjosti objekta, vezana z naravnim vezivom (npr. ECOSE). Nenazadnje moramo vsi skupaj skrbeti za okolje in upoštevati tudi trajnostne vidike vgrajenih materialov – zato dejstvo, da je izolacija narejena pretežno iz recikliranega materiala, prav tako ni zanemarljivo.

Kakšno debelino izolacije je treba vgraditi

Debelina je seveda v veliki meri odvisna od same konstrukcije in morebitne trenutne izolacije, vendar lahko navedemo podatka, ki izpolnjujeta zahteve za subvencijo Eko sklada. Izolaciji Knauf Insulation Unifit 032 moramo vgraditi vsaj v debelini 24 cm, Knauf Insulation Unifit 035 pa vsaj v debelini 25 cm. V primeru posebnosti svetujemo posvetovanje z našo tehnično informativno službo.

Kaj nam prinaša sistemska rešitev

Za dobro strešno konstrukcijo so bistvenega pomena štirje osnovni sloji, značilni za vsako pravilno sestavo strehe. To je zračni kanal pod kritino, ki zagotavlja prezračevanje konstrukcije. Drugi sloj je sekundarna kritina, ki dodatno preprečuje vdor vode v konstrukcijo. Seveda je zelo pomembna izolacija – že omenjeni tretji sloj, ki toplotno, zvočno in požarno izolira. Četrti sloj pa je parna zapora ali ovira, ki uravnava prehod vodne pare. Podjetje Knauf Insulation ima v svojem prodajnem programu prav vse potrebne materiale za sistemsko rešitev celotnega sestava, vključno s potrebnimi lepilnimi trakovi. Krovno ime družine teh proizvodov je Homeseal LDS.

Tveganje slabe vgradnje

Omenjena sistemska rešitev, ki je izvedena kakovostno, je garancija za doseganje pričakovanih prihrankov ter bivalnega ugodja. Neustrezna izbira folij nam lahko prinese rošenje, plesen, vlago in posledično propadanje celotne konstrukcije. Kakovostna zatesnitev pa je pogoj, da je streha res zrakotesna.

Tako kot izbira pravih materialov je izjemno pomembna izbira kakovostnega izvajalca. V Sloveniji je veliko dobrih suhomontažerjev, ki so sposobni izvesti izolacijo ostrešja tako, kot je treba. Mnogi med njimi so že prejeli naš certifikat, saj so bili del naših izobraževanj in demonstracij pravilne vgradnje. Poiščite jih, lahko pa vam z nasvetom pri njihovi izbiri pomagamo mi.

Za vsa vprašanja in tehnično svetovanje smo vam na voljo na naslovu:

svetovanje@knaufinsulation.com

ali na tel: 04 5114 105.