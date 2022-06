Okoli sedme ure včeraj zvečer se je v Škofji vasi pripetila tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil motorist. 58-letni voznik avta se je z dovozne ceste vključeval na prednostno, pri čemer je pri zavijanju levo izsilil prednost vozniku motornega kolesa, ki je v tistem trenutku pravilno pripeljal iz smeri Celja. »Motorist je poskušal trčenje preprečiti z zaviranjem, vendar mu ni uspelo in je trčil v sprednji levi del osebnega vozila,« so o nesreči pojasnili na Policijski upravi Celje. V trčenju se je tako poškodoval, da je 35-letni motorist na kraju nesreče umrl. Gre za že osmo prometno nesrečo s smrtnim izidom na območju PU Celje letos.

Prevrnil se je delovni stroj

Uro in pol kasneje so ceste zahtevale še eno smrtno žrtev. Na nekategorizirani cesti v bližini kraja Nadole v občini Žetale je 73-letnik vozil delovni stroj. Zapeljal je izven vozišča na travnato brežino, kjer se je stroj prevrnil. Umrl je na kraju nesreče. Lažje poškodovanega 72-letnega sopotnika so odpeljali v ptujsko bolnišnico, so potrdili na Generalni policijski upravi.