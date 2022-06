46-letnik v okolici Maribora prideloval konopljo

Mariborski kriminalisti so v torek prijeli 46-letnega moškega, ki ga utemeljeno sumijo proizvodnje in preprodaje drog. V hišni preiskavi na njegovem domu v okolici Maribora so našli kilogram in pol konoplje in okoli deset mililitrov konopljine smole ter predmete, namenjene pakiranju in preprodaji mamil, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.