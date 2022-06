V boj za predsedniško funkcijo Marta Kos, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič, Ivo Vajgl ...

Približno štiri mesece pred volitvami za predsednika republike prvi kandidati oziroma kandidatke napovedujejo vstop v predsedniško tekmo. To je pred dnevi že napovedala Marta Kos, danes jo bo verjetno še Nataša Pirc Musar, v prihodnjih dneh morda tudi Vladimir Prebilič in tudi Ivo Vajgl. Ljudmila Novak in Miro Cerar še razmišljata.