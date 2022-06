Minister Vizjak ni bil pijan!

Da so posavski policisti v Brežicah ustavili nekdanjega ministra Andreja Vizjaka, kot je včeraj poročal spletni portal 24ur.com, je čista laž. Levičarsko natolcevanje brez primere. (Pre)globoko grlo uredništva rubrike n. n. nam je namreč sporočilo, da za volanom ni bil eksminister Vizjak, pač pa dokazano in potrjen(o) Andrej iz Štajerske. To, da sta si z (eks)ministrom Vizjakom podobna kot jajce jajcu, je zgolj čisto naključje. Če bi bil za volanom res bivši minister Vizjak in bi res napihal poldrugi promile, bi bil to seveda prvovrsten škandal in povsem logično bi bilo, da bi mu policisti odvzeli vozniško dovoljenje ter ga pošteno oglobili. Ker pa je bil za volanom Andrej iz Štajerske, je dejstvo, da je sicer res napihal poldrugi promile (kak liter in pol cvička za stokilskega desca), ni pa to kaka posebna novica, kaj šele prekršek. Andreji iz Štajerske imajo namreč tako vsebnost alkohola v krvi že ob rojstvu in potem čisto vsak dan zjutraj. Kaj to ni splošno znano?