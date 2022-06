Medtem ko milijoni Otočanov zaradi vsesplošne draginje zatiskajo pasove in omejujejo nakupe živil in goriva na trideset funtov (35 evrov) na teden, je vladajoča konservativna stranka v prestižnem muzeju Victoria & Albert priredila večerno druženje z izbranimi gosti, ki so si lahko privoščili sedenje za lepo pogrnjenimi in dobro obloženimi mizami. Najmanjše so bile na voljo za 14.566, največje, za katerimi so sedeli premier Boris Johnson in vrsta njegovih ministrov, pa za 23.306 evrov.

Glavni dogodek tega druženja z donatorji za zaprtimi vrati, ki ga zaradi covidne pandemije dve leti ni bilo, je dražba, na kateri stranka prodaja tudi različne oblike druženja s svojimi vodilnimi. Nekdo se je zaradi škandala žurgate, vrste zabav na Downing Streetu 10 med covidnimi karantenami, pošalil, da so se konservativni politiki spet prepustili aktivnosti, po kateri so zadnje čase zelo znani: zabavanju. In pristavil, da ni znano, ali so tudi tokrat polivali vino po zidovih in postavili sistem za karaoke. Te dražbe naj bi stranki v preteklosti prinesle štiri milijone evrov. Kritiki pravijo, da je dejanska vsota veliko višja.

Peklenska večerja

Letos naj bi bila najdražja dražbena ponudba večerja ne z enim ali dvema, ampak kar s tremi premierji, dvema bivšima in sedanjim. Boris Johnson, Theresa May in David Cameron naj bi iz dna srca sovražili drug drugega, pa so vseeno v dobro stranke in njene blagajne privolili v skupno večerjo, ki so jo nekateri razglasili za peklensko večerjo. Ni znano, in verjetno tudi ne bo, kdo je zanjo plačal skoraj 140.000 evrov, saj so ti večeri nenapovedani, skrivnostne narave in za zaprtimi vrati.

Na dražbeni večerji so prodali tudi safari v Afriki za dobrih 75.000 evrov, strelski vikend za 43.000 evrov, vinsko degustacijo za 35.000 evrov in tako naprej. Johnson je nagovoril zbrano donatorsko smetano. Spremljalo naj bi ga kar osem ministrov, med njimi finančni minister Rushi Sunak, zunanja ministrica Liz Truss, notranja ministrica Priti Patel in minister za zdravstvo Sajid Javid, ki so prišli in odšli neopaženi. Seznama udeležencev nikoli ne razkrijejo. Prav tako ni znano, kdo je poskrbel za dražbene nagrade in kdo jih je kupil, ker tega zakon ne zahteva. Donatorji morajo volilni komisiji po zakonu prijaviti vse prispevke v blagajne strank, ki so višji od 7500 funtov (8739 evrov). Sindikat železničarjev, ki ta teden organizira tri stavke (prva je bila v torek, druga je danes, tretja bo v soboto), med katerimi vozi samo petina vlakov, kritizira Johnsona in ministre, ker so se množično družili z donatorji, niti eden od njih pa se ni odzval na pozive sindikatov, naj se sestane z njimi.

Lubov Černukin ni manjkala

Z Johnsonom in drugimi konservativnimi veljaki se je sinoči kljub Putinovi vojni v Ukrajini družila tudi razvpita ruska donatorka torijcev Lubov Černukin, ki je pred kratkim v blagajno stranke prispevala okoli 9000 evrov. Černukinova je bila zelo velikodušna na preteklih dražbah. Za večerjo s Thereso May, ko je bila premierka, je plačala 157.000 evrov, za teniško partijo z Davidom Cameronom in Borisom Johnsonom, ko sta bila prvi premier, drugi pa zunanji minister, okoli 186.000 evrov. Konservativcem je dala že več kot 2,3 milijona evrov. To je skoraj polovica donacij ruskih bogatašev, ki so po letu 2012 v konservativno blagajno prispevali že več kot 5,5 milijona evrov. Černukinova je tudi ena od donatorjev, ki imajo dostop do svetovalcev na Downing Streetu 10 in celo premierja, prek skrivnostne tako imenovane svetovalne uprave, ki povezuje velike donatorje. O njej se je zadnje mesece veliko govorilo, ker je bil njen mož Vladimir Černukin v preteklosti tesno povezan s Putinovim režimom. Štiri leta (2000–2004) je bil namestnik finančnega ministra. Gospa in gospod Černukin trdita, da sta morala pobegniti iz Rusije. Oba sta britanska državljana. Lubov Černukin je nedavno branila celo zunanja ministrica Liz Truss, ki je dejala, da je »zelo pomembno, da ne mešamo ljudi ruskega rodu z ljudmi, ki so blizu Putinu«.

Nihče, ne stranka ne donatorji, naj ne bi počel nič nezakonitega, najbrž pa ni težko priti do ugotovitve, da bogati donatorji ne dajejo milijonov konservativcem zaradi Johnsonove lepote, pričeske ali teniške igre. Na Otoku so izračunali, da je vlada med covidno pandemijo sklenila za več kot milijardo evrov (1,16 milijarde) pogodb s podjetji (zaščitna oprema, kompleti za testiranje in tako naprej), povezanimi z donatorji konservativne stranke. Komentar najbrž ni potreben.