Zadovoljstvo v Kijevu, vzdihljaji na Balkanu

Širitev Evropske unije velja za najuspešnejšo politiko integracije za zagotavljanje miru na stari celini. Ta proces nikoli ni bil lahek podvig kandidatk za članstvo, že izpolnjevanje kriterijev za podelitev statusa kandidatke je vedno znova terjalo reforme. Ko se bodo danes na rednem vrhu EU in zahodnega Balkana sešli voditelji šestih zahodnobalkanskih držav z evropskimi kolegi, bo imela sedemindvajseterica zanje spet polna usta že neštetokrat slišanih zagotovil, da so dobrodošli v evropski družini. Nekoč v prihodnosti, brez točnega datuma širitve, najraje čim prej. Seveda nato sledi železnorepertoarni dodatek, da je hitrost vključevanja v EU odvisna predvsem od reformne pripravljenosti držav in njihovega reševanja dvostranskih težav.