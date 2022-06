Inno lab je slovenski startup leta 2022, je odločila strokovna komisija, ki letos nikakor ni imela lahkega dela pri izbiranju najboljšega med petimi odličnimi finalisti nagrade, ki jo ob podpori Slovenskega podjetniškega sklada ter ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo podeljuje platforma Start:up Slovenija.

»Nagrada nam pomeni ogromno, saj vsi vemo, da imamo veliko visokotehnoloških podjetij, raziskovalcev na različnih področjih, potrebujemo pa talente. Te moramo začeti vzgajati že zgodaj in to bomo počeli mi s polno paro. Veseli me, da nagrada potrjuje, da tudi pri nas cenimo promoviranje znanosti med otroki,«je ob prejemu kristalnega kipca na ljubljanskem gradu dejala vodja ekipe Inno laba Teja Bajt, ustanoviteljica Innoboxa, znanstvenega zabojčka poskusov. Zabojčki innobox so prvi znanstveni zabojčki s poskusi za otroke v Sloveniji, ki vsebujejo tudi natančna, a enostavna videonavodila. Inženirskemu in kemijskemu zabojčku, prvi vsebuje predvsem poskuse z elektriko, drugi poskuse s posebnimi učinki, se zdaj pridružuje še forenzični zabojček, pri katerem bo otrok skozi poskuse ugotovil, kdo je tat v zgodbi.

Uporabljajo ga Apple, Google, SpaceX ...

Zagnana ekipa Inno laba je le ena od petih finalistov. Ob njej so bili finalisti nagrade še DeltaHub, kjer ekipa, s prodajo osredotočena predvsem na ameriški trg, razvija inovativne namizne pripomočke, ki podpirajo zapestje pri delu z računalniško miško in so jih razvili skupaj z zdravniki, zato imajo pravilno ergonomsko obliko, njihova odlika v primerjavi s konkurenčnimi produkti pa je, da se premikajo skupaj z uporabnikovo roko. Njihov izdelek carpio že uporabljajo tudi zaposleni v podjetjih Netflix, Apple, Google, SpaceX, ekipa, ki ima bazi v Ljubljani in Celju, pa je v zgolj dveh letih prihodke povečala z nič na dva milijona evrov.

Epidemic, letošnji tretji finalist, s svojo platformo povezuje mikro- in nanovplivneže, to so takšni s 1000 do 10.000 sledilci, z blagovnimi znamkami, ki želijo prodreti do svojih ciljnih uporabnikov. V njihovi bazi je več kot 50 milijonov vplivnežev, vrednost njihovega povezovanja z blagovnimi znamkami, pri čemer ekipi Epidemica pomaga umetna inteligenca, za kar jih je nagradil tudi Amazon, pa so med drugimi prepoznala podjetja, kot so Wolt, Barbie, Pampers, Mali junaki, Fisher Price, Mercator in Petrol.

Ekipa startup podjetja SaleSqueze je prepričana, da mora biti naročanje pri proizvodnih podjetjih enostavno, zato so razvili platformo za proizvodna podjetja, s katero jim pomagajo poenostaviti izkušnjo naročanja za svoje B2B-kupce, hkrati pa jim pomagajo urediti in avtomatizirati interne, večinoma ročne procese obdelave naročil in komunikacije. SaleSqueze v Sloveniji zaposluje 17 članov ekipe, platformo pa pri svojem delu uporablja že več kot 50 slovenskih podjetij.

»Bodite dodana vrednost«

Peti finalist nagrade je podjetje mPOR, ki izhaja iz laboratorija za biokibernetiko Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Svetovno priznana ekipa na področju razvoja elektroporacijskih tehnologij je razvila idejo o visokofrekvenčnem elektroporatorju HF-EP, ki deluje na principu elektroporacije, metode, ki z električnimi pulzi začasno poveča prepustnost celične membrane, z njeno pomočjo pa lahko strokovnjaki vnašajo zdravilne učinkovine v celico (kemoterapija), DNK (genska terapija) in lokalno sprožijo celično smrt (ablacija), s čimer pomagajo predvsem pri zdravljenju bolnikov z rakom.

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je dejal, da so zanj zmagovalci vsi, saj so to ekipe, ki izkazujejo prihodnost razvoja Slovenije, in obljubil, da bodo razvijali podporno okolje s pogoji, ki bodo omogočali razvoj takšnim ekipam in njihovim idejam. »Moramo se učiti od vas in doseči pogoje, da bomo imeli tudi na gospodarskem področju dončiće,« je dejal minister. Direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič je dodala: »Bodite dodana vrednost, ne samo v profitu, ampak tudi za družbo, ker to najbolj potrebujemo.«