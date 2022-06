Higienično bi bilo, da odstopijo tudi programski svetniki, ki na sejah sveta RTV Slovenija zelo glasno izražajo svoje nestrinjanje z vlado in ki upajo, da bo kmalu spet prišlo do zamenjave oblasti, ter absolutno vsi tisti svetniki, ki jih je v programski svet imenovala katera od strank, ki niso zastopane v aktualnem sklicu DZ. Kaj menite, gospodje Kmetič, Jerovšek, Juhant, Štuhec, Gošnik? Tega seveda ne boste naredili, pa čeprav RTV sploh ne spoštujete in ne marate. Tega ne boste naredili, čeprav informativnega programa RTV sploh ne potrebujemo več, kajne g. Kmetič? Ne, tega ne morete narediti, kajne g. Jerovšek, ker se borite za to, da RTV ne bi preplavilo enoumje in da ne bi prišlo do njegovega političnega prevzema. Ker se tudi na Junga spoznate, veste, da je treba večino novinarjev informativnega programa zamenjati, da se ne bodo javno hvalili, da oni obvladujejo RTV. S tem se popolnoma strinjate, kajne, g. Juhant? Novinarji tako ali tako niso usvojili demokratičnih standardov, zato se je treba boriti zanje naprej. Kar neki »zaposlenci« pa vendar ne morejo imeti besede pri upravljanju RTV.

Bizarno, »nagravžno«, farsa! Drugače dogajanja na sejah programskega sveta ni mogoče označiti. Kot se je pred meseci hvalil strojevodja Kmetič, so na torkovi seji kot en mož, v dogovoru z generalnim direktorjem seveda, povozili kandidaturo novinarja Urbana Laurenčiča za direktorja TV Slovenija. Pri tem so si privoščili moralno-politično obravnavo kandidata, ki bi se moral pokesati in ograditi od misli in razmišljanj, ki jih nima, s tem da kljub temu ne bi bil potrjen. Čakajo na svojega. Učna ura političnega pogroma, gospodje specialisti za RTV. Zato nehajte pleteničiti o strahu pred enoumjem, ki naj bi se bi po vašem zgodilo s spremembo zakonodaje. Slabše kot je, biti ne more. O generalnem direktorju pa niti besede. Je ni vreden. Upajmo le, da bo koalicija zmogla dovolj modrosti za sprejem kakovostnih sprememb zakonodaje ter da se bo zakonodajni postopek odvrtel čimprej.

Magda Plementaš Lombar, Kranj