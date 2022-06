Ob le 31-odstotnem sprejemu, 25 lastnih napakah, od tega sedemnajst na začetnem udarcu, in ob le dveh asih, bi tudi proti slabši reprezentanci, kot je Nizozemska, slovenski odbojkarji v uvodni tekmi turnirja na Filipinih težko zmagali. Pohvale si zaslužijo le za igro v bloku, v tem elementu igre so dosegli osem točk, Nizozemci tri manj. Res je, okuženost s covidom-19 dan pred tekmo, okužena sta korektor Tonček Štern in libero Jani Košenina, je vplivala na igro slovenske reprezentance. Toda to nikakor ne more in ne sme biti izgovor za slabo igro in prvi poraz proti Nizozemski po sedmih letih.

»Zagotovo smo pričakovali drugačen rezultat, sploh glede na to, koliko smo izboljšali raven igre na zadnjih dveh tekmah v Brasilii. Ampak znašli smo se v težkem položaju zaradi okuženosti s covidom-19 v ekipi, zato smo morali v zadnjem trenutku spremeniti začetno postavo. Na voljo smo imeli le en kratek trening, Urnaut in Vinčič pa še vedno nista popolnoma nared za večje napore. Znašli smo se v težki situaciji, a vseeno bi morali igrati bolje. Morali bi bolje obvladati nekatere situacije v napadu in tudi s servisom, toda v nobeni od teh prvih nismo našli pravega ritma. Prosti dan smo posvetili video analizi, še enemu treningu v dvorani in verjamem, da bo naša igra že proti Argentini boljša,« se nadeja Mark Lebedew, Avstralec na slovenski klopi.

Slovenski odbojkarji so po nepopolnem petem krogu na 11. mestu, osmo bi bilo lahko dosegljivo že po današnji tekmi z Argentinci. Ali pa bi se od njega še bolj oddaljili, kajti na Filipinih bo Slovenija v soboto igrala z Italijo in v nedeljo še s trenutno vodilno Japonsko. Toda za svojimi načrti zaostaja tudi Argentina. Tretjeuvrščena ekipa zadnjih olimpijskih iger, v boju za tretje mesto je premagala Brazilijo, za zdaj v ligi narodov ne blesti. Na svojem prvem turnirju v Otawi je premagala le Nemčijo, izgubila pa je s Poljsko, Srbijo in Italijo. Argentinci so slabo začeli tudi turnir na Filipinih, kjer jih je v torek s 3:1 (25, 18, -17, 16) premagala Japonska, tako da so, kar se uvrstitve na zaključni turnir najboljše osmerice tiče, v podobnem položaju kot Slovenija. Od ekipe, ki je v Tokiu osvojila bronasto kolajno, manjka šesterica, Federico Perevra, Argentinec slovenskih korenin, Christian Poglajen, Facundo Conte, Sebastian Sole, Luciano de Cecca in Nicolas Mendez. Zato pa bo treba še posebej paziti na korektorja Bruna Limo, ki je njihov najbolj nevarni napadalec, proti Japoncem pa so zatajili na servisu in bloku.

Do zdaj sta se Argentina in Slovenija na uradnih tekmah pomerili dvakrat, pred štirimi leti na svetovnem prvenstvu v Rimu je s 3:2 slavila Argentina, lani v ligi narodov pa je bilo 3:0 za aktualne evropske podprvake.