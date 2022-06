Luka Božič je zadnji Slovenec, ki je zmagal na tekmi kajakašev in kanuistov za svetovni pokal v slalomu v Tacnu. To je bilo v koronskem letu oktobra 2020. Zaradi želje po športnih uspehih se je iz Modreja pri Mostu na Soči preselil v Ljubljano, da je lahko čim več treniral na znameniti progi na obrobju prestolnice v Tacnu, kjer je tudi večina tekem. Ima sloves tekmovalca z največ energije v ekipi, saj je tekmoval v dveh disciplinah, dokler iz sporeda po olimpijskih igrah leta 2018 niso umaknili kanuja dvoseda in ga zamenjali s kanujem za ženske. Njegova prva disciplina je bila kanu dvosed skupaj s Sašom Taljatom, v katerem sta leta 2014 postala tudi svetovna prvaka, obenem je tekmoval še v kanuju enosedu. Ko kanu dvosed ni bil več olimpijska disciplina, je Taljat sklenil kariero, Božič pa se je posvetil kanuju enosedu, v katerem je leta 2019 osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu. Potem ko je lani izgubil interne kvalifikacije z Benjaminom Savškom za nastop na olimpijskih igrah v Tokiu, se letos vrača na pota stare slave. Na prvi letošnji tekmi svetovnega pokala v Pragi je zmagal, na drugi v Krakovu je bil enajsti, potem ko so mu nekaj moči pobrale zdravstvene težave.

V Krakovu obležal v postelji z bolečinami v trebuhu

»V zadnjih dveh letih se je dogajalo marsikaj. Zamenjal sem veliko čolnov in opreme, le moja miselnost se ni spremenila. Na koncu je najbolj pomemben rezultat in letos sem pokazal, da sem sposoben znova priti na vrh. Konkurenca je zelo napredovala, zato so ogorčeni boji že za uvrstitev iz kvalifikacij v polfinale in še hujši za preboj v finale. V Krakovu sem ostal na robu finala, ker sem se zaradi manjše nezbranosti dotaknil zadnjih vrat,« je povedal Luka Božič, ki skupaj z Benjaminom Savškom spada v svetovni vrh v kanuju enosedu. Opravičila za neuvrstitev v finale v Krakovu ni iskal v zdravstvenih težavah, ko je sredi tedna obležal v postelji s povišano temperaturo in bolečinami v trebuhu. Bile so tako močne, da je poiskal pomoč zdravnika, ki pa ni odkril, kaj je vzrok težav, stanje pa je bilo nato vsak dan boljše.

Ker je Božič perfekcionist, veliko pozornosti namenja opremi. V zadnjih dveh letih je iskal najboljši čoln, zato jih je veliko zamenjal. »Končno sem našel pravega, a na poti je že nov, v katerem bom lahko na tekmah pokazal še več napadalnosti. Na treningih je bilo že super, na tekmah pa je en dan prijemalo malo bolje spredaj čolna, naslednji dan pa zadaj. Želim si čoln, ki je malo enostavnejši in z njim lahko bolj napadam, kar se sklada z mojim načinom veslanja. Najbolj so pomembni občutki in trenutno imam popoln čoln,« je pojasnjeval Božič. Lani je potreboval kar nekaj časa, da je prebolel razočaranje, ker se ni uvrstil v olimpijsko ekipo. Ob koncu sezone se je že vrnil med najboljše s tretjim in četrtim mestom na tekmah za svetovni pokal pod Pirenji.

»To še vedno niso bile vožnje, ki sem ji prikazal leta 2018 in 2019 ter 2020, ko sem zmagal v Tacnu. Moral sem se postaviti na noge in odločil sem se, da grem v naslednji olimpijski cikel. Letos sem med pripravami zgradil dobre temelje. Potrditev sem dobil v Pragi, kjer je bila vsa konkurenca zelo motivirana. Predvsem vožnja v spodnjem delu je bila popolna, saj sem v tem delu pridobil sekundo prednosti pred konkurenco,« je bil po tradiciji zgovoren Božič. Zaradi obveznosti se bolj redko sreča ali sliši z nekdanjim sovoznikom v kanuju dvosedu Sašom Taljatom, ki ima veliko družinskih in poslovnih obveznosti.

Podpora navijačev z Mosta na Soči

Božič ima najzvestejše navijače iz domačega Mosta na Soči, ki so se v preteklosti na tekmo v Ljubljano pripeljali kar s kolesi. »Že vso sezono je počutje dobro in pričakujem, da bom v Tacnu, kjer bo peklensko, pokazal najboljše vožnje, ki sem jih sposoben in bodo podobne tistim s treninga. Slovenski navijači bodo od vseh nas pričakovali dobre rezultate. Treba se bo umakniti od vrveža in se pripraviti na nastop, saj bo treba že od kvalifikacij naprej treba pokazati vrhunske vožnje. Menim, da sem jih sposoben. Odločali bosta tudi dnevna forma in postavitev proge,« je končal Božič, ki upa na sanjski razplet, da bi na odru za zmagovalce stal skupaj s Savškom.