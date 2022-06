Ulična umetnost, ki gradi skupnost

Od pionirske kape do slamnika na glavi igralca, producenta, predsednika in umetniškega vodje Društva Gledališče Ane Monro ter direktorja in selektorja Mednarodnega festivala uličnega gledališča Ana Desetnica Gora Osojnika je minilo natanko 25 let. Zato bodo letos na festivalu praznovali. Začeli bodo v četrtek, 23. junija, v Gornji Radgoni, do nedelje, 3. julija, pa bo kakšnih sto uličnih umetnikov, zbranih iz domačih in tujih logov, na poti skozi še dvanajst drugih mest uprizorilo 37 žanrsko raznolikih predstav. V Ljubljani bo osrednje prizorišče med Šempetrskim in Fabianijevim mostom ob Cukrarni, na Tromostovju pa bo 29. junija otvoritveni zračni spektakel Quadro italijanske skupine Eventi Verticali.