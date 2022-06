Zakonca Tuš v zadevi Tušmobil pogojno obsojena

Celjsko sodišče je zakoncema Mirku in Tanji Tuš danes izreklo pogojni zaporni kazni zaradi zlorabe položaja in pranja denarja pri prodaji blagovne znamke Tušmobil. Tuš je dobil dve leti pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo treh let, njegova soproga pa pogojno leto dni zapora s preizkusno dobo dveh let.