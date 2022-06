V malem objektu skoraj na vodi, gotovo pa povsem ob vodi, se je v nekaj letih zamenjalo nekaj različnih lastnikov ali najemnikov, ki so hoteli gostom kuhinjo približati v okolju, ki mu pri nas skoraj ni enakega. Izvir Vipave, ki pod strmim pobočjem ponuja celo v poletnih mesecih zelenje in svežo klimo. Pa ne samo flora, bogata je tudi favna z velikimi kačjimi pastirji, pisanimi metulji (celo netopir je bil opažen) in lenimi postrvmi, ki se postavijo gostom na ogled. Tudi postavitev miz ob ribniku, ki ga tvori izvir je izjemna, škoda, da izbor nekakšne lahke muzike z dihajočimi priredbami res ne sodi v okvir ene najlepših gostinskih lokacij pri nas.

Podfarovž je gostilna brez jedilnega lista. Vprašanje je, če zakon v Sloveniji to sploh dovoljuje, a odgovor na naše vprašanje je bil jasen, izberete lahko mesni, ribji ali mesno-ribji scenosled, tri jedi stanejo 33 evrov. Mi smo bili lačni in si izprosili še dodatno jed, pozneje pa ugotovili, da je treba prišteti še ceno posladkov na koncu, če jih seveda hočete jesti. Na koncu vas takšno, razmeroma bogato kosilo pride kakšnih 40 evrov na osebo. Zmerno, še posebej zato, ker je konkreten že pozdrav iz kuhinje: kremna juha korenja in zelene s peno zelene, prahom peteršilja in rdeče pese ter ocvrta kroglica telečjega priželjca na omaki staranega sira in borovnic. Pozdrav, ki je več kot to in ga potrdijo s polsuho penino zelena iz največje vipavske kleti. Drugih penečih možnosti niso omenjali.

Po eni strani je škoda, da nimajo niti vinske karte, po drugi strani pa to v veliki meri onemogoča naročanje vin. Natakarji namreč enostavno določijo eno ali dve vini in s tem se degustacija vin pravzaprav konča. Poleg penine so ponujali še pinelo in zelen od nagrajenega soseda Marca, v daljavi smo videli še steklenice Batiča, Poljšaka in Fornazariča, kar gotovo pomeni, da imajo v glavnem okoliška vina. Je pa težko vedeti, koliko vse to stane. Zagotovo vemo le to, da je bil kozarec pinele iz kleti Marc štiri evre, enako peneči zelen.

Veliko več smo dobili na krožnikih. V našem pretežno mesnem scenosledu je bil na prvem mestu sekanec teletine. Skoraj tatarski biftek, a z večjimi koščki mesa, ki jih začinijo zgolj s soljo, poprom in oljem, nato pa jim dodajo čebulo v treh oblikah: v majonezi, ocvrto in marinirano v kisu. V vsakem primeru je ta variacija tatarca na izviru Vipave soliden izdelek in če drugega ne, prepriča dejstvo, da gost na krožniku dejansko dobi meso, ne nekakšne brezoblične paštete. Mimogrede, priložijo nekaj kosov popečenega kruha z oljčnim oljem, a se je treba paziti, ker je na videz lahka hrana ne prevelikih porcij v Podfarovžu lahko kar nasitna.

Za odtenek bolj komplicirana jed je ješprenj oziroma ričota s šparglji, rahlo sirovo kremo in hrustljavo panceto. Se zdi premalo? Ni problema. Na vrhu tople predjedi, ki bolj spominja na testenine kot na juho, nastopa še poširan rumenjak.

Ker smo, kot omenjeno, hoteli trem jedem osnovnega menija dodati še eno, so nato prinesli »sufle« iz testa, polnjen s skoraj utekočinjenimi govejimi ličnicami, ki so jih počasi in dolgo kuhali v goveji juhi in plemenitili z barbero. Za svežino je poskrbela mešana listnata solata z gorčično zabelo ter zrna granatnega jabolka. Sijajna jed, celo bolj zanimiva in bolj natančno pripravljena kot divjačina, ki je sledila.

V glavni vlogi glavne jedi je namreč nastopal jelen, ki ni povsem prepričal. Lahko bi bil pečen kakšno stopnjo manj, sicer pa se je lepo ujel s pirejem zelene, omako češenj in še zadnjimi letošnjimi šparglji.

Kaj pa sladice? Na našo nedeljo so imeli v rokavu bravni z zlatimi pokalicami in sladko jagodno kremo, na drugi strani pa variacijo pite s pomarančno kremo, ki ji je pripadala še skodelica simpatične kavne kreme.