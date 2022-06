O cenah pogonskih goriv na bencinskih servisih servisih na avtocestnem križu je Kumer danes razpravljal s predstavniki sekcije za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. »Vesel sem, da smo dosegli dogovor, da bodo avtoprevozniki še naprej točili gorivo na avtocestah in pod kakšnimi pogoji,« je v izjavi za javnost danes povedal Kumer.

Ključni dogovor je, da se bo vlada tudi na bencinskih servisih na avtocestnem križu odpovedala vseh okoljskih dajatev. »S tem bomo dosegli znižanje maloprodajne cene za vse prevoznike, ne samo slovenske, tudi tuje,« je dejal Kumer in dodal, da gre za dizel. »Danes je bilo govora predvsem o dizlu. Prispevki na bencin na avtocestnem križu ostanejo,« je dodal.

Razlika v ceni goriv bo šla v breme države, naša pričakovanja do naftnih trgovcev pa so, da čim prej zagotovijo nemoteno oskrbo, kar je njihovo osnovno poslanstvo. »Zagotovili so nam, da se bo zadeva iz ure v uro popravila in bi se lahko v roku nekaj ur stanje normaliziralo,« je dejal.

Po Kumrovih besedah želijo imeti končne maloprodajne ceste za vse, tako znotraj kot zunaj avtocestnega križa, in želijo, da naftni trgovci prilagajajo svojo maržo kljub temu, da ni regulirana, da bo čim bolj podobna tisti marži, ki je regulirana. »V kolikor se to ne bo dogajalo, bomo posegli tudi po regulaciji na avtocestnem križu,« je napovedal.