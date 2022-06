»Sovražnik poskuša vzpostaviti popoln nadzor nad Severodoneckom in blokirati enote obrambnih sil v krajih Borivske in Voronove,« so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz ukrajinskega generalštaba. Ob tem so dodali, da se boji nadaljujejo.

Glede na poročilo generalštaba o razmerah v Donbasu so ofenzive ruskih enot osredotočene predvsem na območje med Severodoneckom in Bahmutom.

»Tam zunaj je pravi pekel,« je danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj, pri čemer je govoril o Severodonecku, ki je že več tednov pod hudim obstreljevanjem.

»Naši fantje držijo svoje položaje in jih bodo držali tako dolgo, kot bo potrebno,« je še dodal.

Evakuacija civilistov, ki so zatočišče poiskali v lokalni tovarni Azot, za zdaj še vedno ostaja nemogoča.

Ukrajinskim enotam grozi tudi obkolitev južno od mesta Lisičansk, na drugi strani reke Severski Donec.

Druga glavna tarča ruskih napadov, mesti Slovjansk in Kramatorsk, v katerih je pred vojno skupaj živelo približno pol milijona prebivalcev, za zdaj ostajata zunaj dosega ruskih kopenskih sil.

Trenutno so ukrajinski položaji severno od Slovjanska tarče obstreljevanja v okviru priprav na napad, so po navedbah dpa še sporočili iz generalštaba.