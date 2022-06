100 najlepših slovenskih popevk: Čas

Poleg pesmi Čas ima novomeška skupina Dan D na naši lestvici tudi pesem Voda. Na 91. mestu. To je za glasbenike, katerih osnovni žanr ni popevka, lep uspeh. O tej skladbi nam je glasbeni urednik na Valu 202 Jernej Vene povedal: »Redko se zgodi, da se besede tako lepo povežejo z notami. Skladba Čas ima melodijo, ki prevzame tudi, če bi ostala v inštrumentalni obliki. Redki pa premorejo sposobnost, da znajo ustvariti tako ponotranjeno in brezčasno besedilo, da poslušalcu takoj zleze pod kožo.« Nastanek skupine Dan D je povezan z vojno na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Avtor večine pesmi Tomislav Jovanović - Tokac je zaradi nje iz Karlovca prišel v Novo mesto in v dolenjski metropoli, ki je eden izmed slovenskih centrov rock glasbe, hitro našel somišljenike. Bobnar Dušan Obradinović se prvega srečanja z Jovanovićem spominja takole: »Kot pripadnik teritorialne obrambe sem sedel na bojnem oklepnem vozilu, ko mi je prijatelj predstavil lepega, drobnega, dolgolasega fanta: 'To je Tokac, dober muzičar.'« Obradinović ob tem poudari: »Z njegovim prihodom v Novo mesto se je vse spremenilo.«