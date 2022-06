V javnem sektorju se je povprečna bruto plača za april v primerjavi s plačo za marec zvišala za 1,2 odstotka, v institucionalnem sektorju država je bila višja za 3,3 odstotka. V zasebnem sektorju pa se je znižala za 1,1 odstotka, je danes sporočil statistični urad.

V primerjavi s plačo za marec se je povprečna bruto plača najbolj zvišala v dejavnosti izobraževanje (za 4,1 odstotka), najbolj znižala pa v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, in sicer za 13 odstotkov, predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil. Kljub temu je bila bruto plača v teh dejavnostih najvišja in je znašala 3087,86 evra.

Povprečna bruto plača za april je bila v medletni primerjavi nominalno višja za 0,4 odstotka, povprečna neto plača za april pa je bila višja za dva odstotka.