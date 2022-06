Predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo pogostejše na severovzhodu in se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. V četrtek bo dopoldne dokaj sončno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno. V notranjosti Slovenije bo nastalo nekaj neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 25 do 28, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes v večernem času bodo predvsem na severovzhodu Slovenije nastala krajevna neurja.

Obeti: V petek in v soboto bo dokaj sončno, verjetnost krajevnih neviht bo nekoliko manjša.

Vremenska slika: Nad jugozahodno Evropo je plitvo ciklonsko območje. Iznad Sredozemlja doteka k nam topel in razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe ali nevihte, ki se bodo ponekod nadaljevale tudi ponoči.

Biovreme: Danes in četrtek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Predvsem v jugozahodni Sloveniji bo sredi dneva in popoldne povečana toplotna obremenitev.