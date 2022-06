Ob nasmejanih otrocih in starših ter ob prisotnosti aktualne Mlečne kraljice Zelene doline Slovenije za leto 2022 so v Minicityju v ponedeljek slavnostno prerezali rdeč trak, ki je naznanil otvoritev nove igralne enote Mlečna dežela. Mlečna dežela predstavlja podaljšano roko niza družbeno-odgovornih projektov Mlekarne Celeia, ki bo otrokom poleg zabave in igre okusov v svoji igralni enoti približala razigrano otroštvo, ki vključuje gibanje, uživanje uravnotežene prehrane ter spoznavanje pomembnosti izbire lokalno pridelanih izdelkov. V igralni enoti bodo otroci spoznavali pot od slovenske kmetije do mlečnih izdelkov in s kančkom ustvarjalnosti naredili svoj sanjski jogurt.

Nova poučna zgodba

»Veseli nas, da je tudi Mlekarna Celeia v Minicityju prepoznala priložnost za udejanjanje družbeno-odgovornih projektov. Mesto, ki ga ustvarjamo skupaj s partnerji za boljši jutri otrok in generacij na splošno, je tako bogatejše za pomembno znanje o izbiri lokalnih izdelkov,« je povedala Jasna Žaler Culiberg, direktorica razvoja poslovanja v Minicityju. »Mala kapljica Oki Doki bo v igralni enoti zapisala svojo novo zgodbo skozi otroške oči,« je še dodala.

»Na naših najmlajših stoji naša prihodnost, zato se nam zdi pomembno, da jih skozi igrivo izkušnjo seznanjamo s pomembnimi vidiki zdravja, odraščanja in pomena samooskrbe v prehranski verigi in obenem skozi mlečno dogodivščino krepimo njihovo ustvarjalno domišljijo. Vse to jim ponuja naša Mlečna dežela, v katero se bodo zagotovo radi vračali,« je poudarila Neli Koren, vodja projekta Mlečna dežela pri Mlekarni Celeia.

Mlekarna Celeia, ki letos praznuje svojo 80. obletnico Mlečne ceste in organiziranega odkupa mleka, je pred kratkim prenovila svojo linijo izdelkov Oki Doki z mlečnimi izdelki za otroke, v kateri boste v novi preobleki in s še bolj igrivimi imeni našli jogurte, skutke brez laktoze in popolno novost – osvežilne sadne napitke iz sirotke. Vsi prenovljeni izdelki se ponašajo z dodanim vitaminom D in kalcijem za močne zobe in zdrave kosti. Posebna novost linije, sadni napitek iz sirotke, ki je na strokovnem ocenjevanju AGRA 2022 prejel veliko zlato medaljo, pa je primeren tudi za otroke, ki zaradi zdravstvenih ali drugih omejitev ne uživajo laktoze.

Mlečna dežela v Minicityju tako z veseljem pričakuje vse male in velike obiskovalce, ki se bodo preizkusili v ustvarjanju jogurta in ob tem tudi dodobra prebudili svoje brbončice ob novo ustvarjenih okusih.