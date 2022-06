Velik del dodatnih stroškov gre na račun prestavitve iger in velikih dodatnih stroškov zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa.

Japonci pa se lahko pohvalijo vsaj z dejstvom, da so bile igre na koncu cenejše, kot so to predvidevali konec leta 2020. Izpad od prodaje vstopnic, na igrah zaradi pandemije ni bilo gledalcev, pa so organizatorji delno nadoknadili s poenostavitvijo določenih tekmovanj in organizacijskih postopkov, s čimer jim je uspelo vsaj nekoliko oklestiti strošek.

»Od vseh, ki so vključeni v ta dogodek, je zdaj odvisno, da zapuščino olimpijskih iger v Tokiu prenesejo na naslednjo generacijo,« je ob predstavitvi podatkov dejala vodja Tokia 2020 Seiko Hashimoto, ki bo 1. julija prenehala opravljati funkcijo, saj bo organizacijski odbor do konec meseca nehal delovati.

Odbor je delal v težkih razmerah povečanih stroškov, pa tudi z velikim odporom domače javnosti, saj so se Japonci bali, da bi igre lahko povzročile vnovično množično epidemijo v državi, a so prireditelji skupaj z oblastmi s strogimi ukrepi to preprečili.

Naslednji izzivi v deželi vzhajajočega sonca pa so morda že pred vrati, saj se Sapporo poteguje za organizacijo zimskih olimpijskih iger leta 2030. Javnost v Sapporu in okolici je kandidaturi naklonjena, a bodo Japonci to pred dokončnim da preverili tudi na referendumu.