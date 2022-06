Torkova neurja največ težav povzročila na jugovzhodu države

Predvsem jugovzhodni in severni del države so v torek okoli 18. ure ponovno zajela neurja z močnim vetrom in dežjem, ponekod je padala tudi toča. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so neurja največ težav povzročila na območju občin Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Semič, Straža, nekaj manj pa še v občinah Dravograd in Slovenj Gradec.