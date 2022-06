»Skladno z marketinškimi trendi vsako leto prilagajamo in prinašamo novosti. Vesela sem, da bomo s tremi novimi kategorijami zagotovili dodatno priložnost za prepoznavanje vrhunskih del, ki jih v digitalnem komuniciranju nikoli ne manjka. Vabim vse, da oddajo svoja dela v eno izmed desetih kategorij, zaupajo presoji strokovnjakov in naročnikom dokažejo, da so izbrali pravo agencijo,« je izpostavila Ružica Vrdoljak Ličina, izvršna direktorica nagrade SoMo Borac.

Kategoriji SoMo Growth in SoMo Global prinašata nov način ocenjevanja del. 70 odstotkov ocene bo tako temeljilo na rezultatih, izvirnost, kreativnost in kakovost izvedbe pa bodo v končnem seštevku prinesle 15 odstotkov ocene. Žirijo sestavljajo digitalni strokovnjaki iz najboljših regijskih agencij, letos pa se jim pridružujejo tudi predstavniki startupov in scaleupov.

Najbolj relevantne nagrade v regiji

Cilj letošnjega SoMo Borca je ustvariti skupnost, ki prispeva k razvoju in pozicioniranju stroke v regiji ter povezuje vse, ki se ukvarjajo z digitalnim marketingom na državni in mednarodni ravni.

»V 10 letih SoMo Borca sem se natečaja udeležil v vlogi naročnika, kot član ekipe v agenciji in kot član žirije. SoMo Borac je zame bil in ostaja najbolj relevantna digitalna nagrada v regiji, zato mi je v veliko čast, da letos predsedujem strokovni žiriji. S pozicije direktorja marketinga v SofaScoreu sem še posebej vesel, da smo uvedli nove kategorije, ki spodbujajo učinkovitost. Poleg rednih prijaviteljev se veselim in vabim k sodelovanju tudi IT/startup skupnosti, ki s svojim marketinškim znanjem učinkovito prodirajo in delujejo na svetovnem trgu,« je dodal Ivan Kovačević, predsednik žirije SoMo Borac in direktor marketinga v podjetju SofaScore, ki prinaša nogometne rezultate iz več kot 600 nogometnih lig.

Slovenski predstavniki letošnje žirije, ki jo skupno sestavlja 35 članov, so: Matevž Klanjšek - Celtra, Sašo Dimitrievski - Pristop, Uroš Svenšek, - Agency 101, Milena Jakovljević - DROM agency, Medeja Kraševec - Luna TBWA, Gregor Firbas - Futura DDB in Tea Gobec - Innovatif.