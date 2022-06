Festival Ljubljana je manjši festival, ki poteka ob vsakoletnem mednarodnem festivalu, pripravil po tradiciji glasbenih regat, ki sega v leto 1701, ko je bila v Ljubljani po italijanskem vzoru ustanovljeno združenje Academia philharmonicorum.

Njegovi člani, ljubiteljski glasbeniki, so Ljubljančanom na vsakoletnih poletnih regatah po reki Ljubljanici predstavljali »kar najbolj izbrano glasbo«. Tokrat bodo nastopale trobilne zasedbe z Akademije za glasbo, poleg omenjene še trobilna kvinteta Schaka Brass in Neobrass, kvarteta evfonijev 4euphonium in Euphony Connection ter kvartet pozavn Trombonisti, je razvidno s programa. Napovedan je tudi recital poezije s Tajdo Lekše.

Vstopne točke za potovanje z glasbo po Ljubljanici so Ribji in Dvorni trg, Cankarjevo in Gallusovo nabrežje ter Mesarski most.