To bo tudi že tretji razpis, na katerega se bo verjetno prijavil še en zvesti Janšev kader Uroš Urbanija, v zadnjem vladnem mandatu direktor Urada za komuniciranje in nesojeni grobar STA. No, ta se je prijavil tudi na prejšnja dva razpisa, a je obakrat oddal nepopolno oziroma nepravilno vlogo, zaradi česar programski svetniki sploh niso mogli glasovati o njem. Tako svetnikom predlagamo, da združijo vse moči in znanje, kar ga premorejo, da ubogemu Urbaniji pravilno izpolnijo prijavo na novi razpis. Razen če se je funkcionalna nepismenost v teh krogih tako razlezla, da tudi vsi Janševi možje skupaj ne bodo znali vloge pravilno spisati in bo moral na koncu v akcijo stopiti sam Janez.