Tako je kot jajce velika toča padala na Dolenjskem, v Lovrencu na Pohorju, Radljah ob Dravi ter na območju Metlike ter občine Semič, navaja portal neurje.si.

V Novem mestu je zaradi močnega neurja zalilo nekaj kleti in cest. Neurje s točo in močnim nalivom v kraju Štravberk na Dolenjskem, so zapisali.

Neurje z močnim vetrom je zajelo tudi območje občine Črnomelj. Veter je poškodoval nekaj streh, podrl pa tudi nekaj dreves. Po informacijah Uprave za zaščito in reševanje posredujejo gasilci in delavci cestnega podjetja.

Tudi na območju občine Hoče-Slivnica so aktivirali gasilce prostovoljnega gasilskega društva Bohova in Hoče, ki so na kraju dogodka nudili pomoč pri pokrivanju strehe.