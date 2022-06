Za vami je uspešna sezona pri nekdanjem francoskem velikanu Pau Orthezu, kjer ste slačilnico delili z nekdanjim soigralcem pri Olimpiji Brandonom Jeffersonom. So bili dobro rezultati presenečenje?

Imeli smo izredno uspešno sezono, kar nekoliko nepričakovano. Pau Orthez smo vrnili tja, kjer je nekoč že bil, saj smo osvojili francoski pokal in bili tretji v prvenstvu. To je bila posebna sezona tako s klubskega kot osebnega vidika. Kaj pa bo prinesla prihodnost, še ne vem. Imel sem možnost plus ena v pogodbi, a smo prekinili in zdaj čakamo na ponudbe.

Klubska sezona je bila dolga in naporna. A po koncu vas s soigralci čaka še reprezentančna akcija, natančneje kvalifikacijski tekmi za svetovno prvenstvo proti Hrvaški in Švedski. Koliko se čuti utrujenost?

Utrujenost po naporni sezoni je prisotna, tega nima smisla tajiti. A reprezentanca je za mene velika čast. Tu se pozabi vse, izginejo vse bolečine. Vsi smo stoodstotno usmerjeni le v delo. Z vodstvom zveze in selektorjem smo se slišali in dogovorili, da sem od začetka zraven na pripravah. O kakšnem kasnejšem priključku nismo govorili, niti nisem pomislil na to. Sicer sem imel štiri dni počitka, ko sem prišel iz Francije. Ni veliko, a nekaj vseeno je. Julija bo nekoliko več časa za zaslužen dopust.

Pred evropskim prvenstvom vas, če ne bo črnega scenarija, čakata še prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Vas to moti?

Na tisoč in en način lahko razglabljamo, kaj je v evropski košarki prav in kaj ne. A dejstvo je, da so vsi v enakem položaju, ne samo mi. Bolje je, da o tem čim manj razmišljamo. Ko smo skupaj, moramo delati na vso moč in vsakokrat pokazati največ, kar smo sposobni.

V reprezentanci je to pot znova Goran Dragić, za evropsko prvenstvo se bosta vrnila poškodovana Vlatko Čančar in Klemen Prepelič. Po uspešnih olimpijskih igrah boste verjetno tudi to poletje ciljali visoko, kajneda?

Glede na to, da so prisotni vsi oziroma bodo za evropsko prvenstvo, je znova velika možnost za posebno poletje. Leta 2017, ko so osvojili evropsko prvenstvo, nisem bil zraven. Prepričan pa sem, da se lahko tokrat znova borimo za najvišja mesta. Upam le, da bomo zdravi. Garali bomo celotno poletje, da pokažemo, česa smo sposobni.

Na zadnjih kvalifikacijskih tekmah proti Finski ste klonili. Čutite zaradi tega pred Hrvaško in Švedsko večji pritisk?

Iz obeh porazov proti Finski smo se naučili kar nekaj. Verjamem, da je bila to dobra šola za vse nas. Vsaka tekma je pomembna in nobenega nasprotnika ne smeš podceniti niti za trenutek. Zdaj imamo na srečo malo več časa za pripravo na Hrvaško in Švedsko. Gre za ključni tekmi prvega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo, prostora za spodrsljaj pa ni. Imamo dva tedna, da se uigramo in povežemo. Prepričan sem, da bomo, ko bo to potrebno, pravi.

Na tekmi proti Hrvaški boste imeli podporo polnih Stožic.

Vsi smo videli, da so bile Stožice za tekmo s Hrvaško razprodane praktično v dveh urah. To je resnično fenomenalen občutek in prepričan sem, da bodo navijači naš dodaten adut.

Ste imeli veliko prošenj prijateljev za vstopnice?

Bilo jih je kar nekaj. Nekaj smo jih dobili od zveze, tako da sem jih z veseljem podelil. Je bilo pa potem tudi nekaj žalosti pri tistih, ki so bili prepozni.