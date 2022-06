Na vidiku so tri nova brezplačna cepljenja

Zaščita otrok pred rotavirusi in noricami, za katero morajo starši danes seči v žep, bi lahko bila v prihodnje brezplačna. Podobno velja za cepljenje proti pnevmokoknim okužbam za starejše od 65 let in kronične bolnike. Da nameravajo v primeru teh cepljenj pripraviti vloge za zdravstveni svet, ki presoja o novostih v javnem zdravstvu, so nam potrdili na NIJZ.