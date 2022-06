Tisoč rudarjev podpisalo peticijo za boljšo malico

Člani Sindikata delavcev rudarstva in energetike v velenjskem Premogovniku so nezadovoljni s ponudbo hladnih malic in njihovo vrednostjo. Pod peticijo z zahtevo za dostojno malico naj bi se podpisalo prek tisoč rudarjev, a v vodstvu Premogovnika pojasnjujejo, da zbranih podpisov do včeraj še niso prejeli, zahteva po višji ceni malice pa se jim zdi nerazumna.