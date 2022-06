Mislim svoje mesto: Manjše avtomobile, prosim!

Evropa je nekoč veljala za domovino majhnih avtomobilov. Fiat 500, mini, katrca, spaček in mnogi drugi so odprli vrata motorizaciji v Evropi. V letu 2022 je polovica novih avtomobilov športnih terencev, tudi tradicionalni modeli vozil pa so vedno večji in težji. Volkswagen golf se je v pol stoletja podaljšal za 60, razširil za 20 in povišal za 10 centimetrov, teža pa se mu je praktično podvojila. Zakaj je to problem?