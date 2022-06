Prehod v negotov parlamentarni sistem

Po nedeljskem drugem krogu parlamentarnih volitev absolutne večine poslancev ni dobil predsednik države, a tudi nobena od treh glavnih opozicijskih skupin ne. Na dan pa je prišla institucionalna spremenljivost in dvoznačnost pete republike, ki obstaja že več kot 60 let. Lahko je namreč predsedniški politični sistem, kar je bila zadnjih 20 let, ko je imel predsednik vso oblast, ker je imel absolutno večino v skupščini. V petih letih svojega prvega mandata je o vsem odločal Emmanuel Macron, skupščina je le potrjevala njegove odločitve.