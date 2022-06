Čeprav so aktualni evropski podprvaki Slovenci na Filipine odpotovali na papirju v močnejši zasedbi, kot so bili na prvem turnirju v Braziliji, saj so se jim pridružili Tine Urnaut, Dejan Vinčić in Sašo Štalekar, so uvodno tekmo drugega turnirja pravzaprav odigrali še bolj oslabljeni. Dan pred tekmo z Nizozemci sta bila pozitivna na testu covida-19 korektor Tonček Štern in libero Jani Kovačič, medtem ko Urnaut, Vinčić in Štalekar niso dobili prav veliko priložnosti za igro. Če k temu dodamo še, da so doma ostali Klemen Čebulj, Mitja Gasparini in Alen Šket, je razumljivo, da so Nizozemci, ki slovenskih odbojkarjev niso premagali vse od leta 2015, to izkoristili na najboljši možni način.

Že pred tekmo je Vinčić opozarjal na Nimirja Abdela-Aziza ter njegov začetni udarec in imel še kako prav. Nizozemski korektor je bil od prvega niza naprej glavna nevarnost za slovenske sprejemalce, dosegel je tri ase, ob tem pa je bil zelo učinkovit tudi v napadu. Do sredine niza so slovenski odbojkarji, ki so večji del tekme igrali v postavi Gregor Ropret na mestu organizatorja igre, Rok Možič in Žiga Štern na sprejemu, Alen Pajenk in Jan Kozamernik v bloku, Danijel Koncilja na mestu korektorja in Alan Košenina na liberu, še držali korak z Nizozemci, toda prav po asu Abdela-Aziza so zaostajali že za štiri točke (11:15). Tudi po pol minutnem odmoru se razmerje moči na igrišču ni spremenilo.

V drugem nizu so slovenski odbojkarji dvignili raven sprejema, nekaj bolje so igrali tudi v napadu, bili boljši tudi v bloku, kar jim je pred končnico niza prineslo vodstvo z 19:16. Vendar so v nadaljevanju niza pobudo spet prevzeli Nizozemci, ki so slovenski reprezentanci prepustili le še dve točki. Podoben je bil razplet tudi v tretjem nizu, v katerem je Slovenija še vodila z 22:20, prvi pa so do zaključne žoge vseeno prišli nizozemski odbojkarji, ki so drugo, po napaki slovenske izbrane vrste, tudi izkoristili.

»To je bila še ena od tekem, ki si jih nismo želeli in takšnih predstav si v nadaljevanju lige narodov ne bomo več smeli privoščiti. Tekmovanje bo vedno težje, nasprotniki vedno boljši in če se bomo želeli uvrstiti na zaključni turnir v Bologno, bomo morali v vseh elementih igre igrati za najmanj eno ali dve ravni višje,« je po tekmi dejal Gregor Ropret. »Nizozemci so igrali zadovoljivo odbojko, mi žal ne. Preprosto nismo bili pravi. Čaka nas veliko dela, vsak trening moramo posvetiti temu, da bomo igrali boljšo odbojko,« je slovenskega organizatorja igre dopolnil Jan Kozamernik, ki se je sicer izkazal s štirimi bloki, zato pa njegova igra v napadu, podobno kot tudi njegovih soigralcev, ni bila najbolj učinkovita. Prav tako je bil problematičen sprejem, pa tudi na servisu so bili premalo prodorni. Dosegli so le dva asa, Nizozemci kar devet.

Največ točk za slovensko reprezentanco je dosegel Rok Možič (12), eno manj je prispeval Žiga Štern, osem Danijel Koncilja, po šest Alen Pajenk in Jan Kozamernik ter dve Gregor Ropret, v nizozemski izbrani vrsti je bil najbolj učinkovit Abdel-Aziz z 18 točkami, 13 jih je dosegel Bennie Tuinistra, 12 Thijs Ter Horst, štiri Twan Wiltenburg, tri Luuc van der Ent, po eno pa Fabian Plak in Gijs Jorna. Za Slovenijo je bil to tretji poraz v ligi narodov, ob dveh zmagah, Nizozemska ima zdaj tri zmage in dva poraza. x