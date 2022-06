Po lanskem jubilejnem, desetem evropskem naslovu je klub zapustil legendarni trener Xavier Pascual, ki je na Barcelonini klopi med letoma 2009 in 2021 osvojil kar 50 lovorik: po 11-krat je slavil v domači ligi in ligaškem pokalu, po desetkrat v španskem kraljevem pokalu in superpokalu, petkrat je zmagal na tekmovanju Super Globe (neuradno klubsko svetovno prvenstvo) in trikrat (2011, 2015, 2021) v evropski ligi prvakov. Zdaj 54-letni Pascual, ki je kot vratar celotno 19-letno kariero nastopal za španske klube, se je nato odpravil v Romunijo, kjer je prevzel sočasno vodenje Dinama iz Bukarešta in romunske moške reprezentance, v njegove velike čevlje pa je v Barceloni stopil Antonio Ortega.

Pod pritiskom zaradi Pascuala

Petdesetletnik s polnim imenom Antonio Carlos Ortega Pérez je bil kot igralec desno krilo in desni zunanji, na klubski ravni je igral le za domača kluba Malago (med letoma 1990 in 1994) in Barcelono (od 1994 do 2005), v reprezentanci pa je zbral 144 nastopov in dosegel 507 golov. Pred 16 leti je začel trenersko kariero v španski Antequeri, nato je tri leta vodil madžarski Veszprem, v sezoni 2016/17 pa je bil sočasno trener danskega Koldinga in moške reprezentance Japonske. Zadnja štiri leta pred vrnitvijo v Španijo je bil na čelu nemškega kluba Hannover, za katerega sta v zadnjih štirih sezonah igrala tudi slovenska reprezentanta Urban Lesjak (v novi sezoni bo igral za makedonski Pelister) in Nejc Cehte (Vardar).

»Vem, da so mnogi zmajevali z glavami in dvomili vame, ko se je Barcelona za trenerja legendarnega kluba in naslednika legendarnega Pascuala odločila prav zame. Sam se nisem ustrašil velikanskega izziva, ampak sem ga sprejel kot nadgradnjo dotakratne trenerske kariere,« pravi Carlos Ortega, ki je bil ob prevzemu funkcije še pod dodatnim pritiskom, kajti Pascual je v sezoni 2020/21 v šestih domačih in mednarodnih tekmovanjih osvojil vseh šest lovorik ter na 61 tekmah dosegel neverjetnih 61 zmag. »Pred začetkom moje prve sezone v Barceloni nisem pričakoval, da bomo postali prvaki Evrope. Zaradi številnih odhodov in prihodov igralcev sem vedel, da ekipa potrebuje čas za uigravanje, kar ne gre prek noči. Zato je bil naš cilj vsaj uvrstitev na sklepni turnir najboljše četverice v ligi prvakov v Kölnu. To nam je tudi uspelo, čeprav v prvem delu sezone nismo blesteli, na koncu pa se je razpletlo sanjsko,« opisuje Ortega, ki je »ponovil vajo« Pascula in osvojil šest pokalov, eno tekmovanje (Super Globe v Savdski Arabiji) pa je končal s finalnim porazom proti nemškemu Magdeburgu.

Ortega četrti v zgodovini

V Kölnu je Ortega postal šele četrti v rokometni zgodovini, ki je stopil na vrh Evrope kot igralec (šestkrat z Barcelono) in trener (Barcelona 2022). Pred njim je to uspelo njegovima rojakoma Talantu Dušebajevu (kot igralec 1994, kot trener 2006, 2008, 2009, 2016) in Robertu Parrondu (2008, 2009; 2019) ter Čehu Filipu Jichi (2010, 2012; 2020). V ekipi s številnimi zvezdniki in 13 tujci iz devetih držav (trije Francozi, po dva Slovenca in Brazilca ter po en Hrvat, Argentinec, Tunizijec, Srb, Portugalec in Egipčan) je bil prvo ime turnirja v Kölnu 25-letni desnokrilni igralec in španski reprezentant Aleix Gomez. Pred zadnjima tekmama v sezoni je bil na lestvici strelcev lige prvakov prvi njegov soigralec, Francoz Dika Mem (90 golov), v igri za laskavo lovoriko pa sta bila še četrtouvrščeni Srb Petar Nenadić (Veszprem, 86) in mesto za njim Gomez (82).

A v Lanxess Areni v Kölnu je Gomez zablestel v vsem svojem sijaju. V polfinalu je Kielu nasul kar 12 golov ob le enem zgrešenem strelu s sedmih metrov, v finalu pa Kielcam deset iz 13 strelov. Njegov strelski izkupiček med evropsko elito se je končal pri številki 104, drugouvrščeni Mem se je ustavil pri 100 golih, za nameček pa sta bila oba izbrana tudi v idealno sedmerico zdaj že minule sezone v ligi prvakov. »Že ko sem začel trenirati rokomet v rojstnem mestu Sabadell (v okolici Barcelone, op. p.), sem sanjaril o tem, da bom nekoč zaigral za Barcelono. Pri zgolj dvanajstih letih sem postal njen član in vse, kar se dogaja od takrat, je zame kot pravljica. Barcelona je, tako kot se tudi glasi njen slogan, 'več kot klub', in to na vseh področjih,« meni Aleix Gomez, ki je v njenem dresu dvakrat zapored postal prvak Evrope (2021, 2022). Obakrat je bil tudi v idealni sedmerici turnirja v Kölnu, pred letošnjo strelsko krono (104 goli) pa je bil v sezoni prej četrti strelec z 92 goli; prvi je bil Valero Rivera, Nantes, 95), drugo mesto pa sta si delila Dika Mem in Belorus Nikita Vailupau (Meškov Brest, po 93).