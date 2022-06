Paradoks je, če generalno vodstvo RTV Slovenija, kot pravijo samim sebi, sestavljajo osebe, ki skoraj četrt tisočletja starega koncepta javnosti ne razumejo. Ne le da ga ne razumejo. Tudi sovražijo ga. Kar se jim zdi vredno, so ratingi. Ker pa se jim sanja ne, kaj sta radio in televizija, so vse inovacije, ki so jih prinesli, z njihovim domnevnim ciljem, ratingi, skregani. Bolj ko so ratingi imperativ, bolj pod njihovim vodstvom strmoglavljajo.

RTV Slovenija je ugrabljena. Če bi obstajalo kaznivo dejanje proti interesu javnosti, bi lahko rekli, da gre za kriminalno početje. Tako pa gre za demontažo ene od javnih dobrin. Poskusi demontaže javnih dobrin so ena od rdečih niti družbenega dogajanja v zadnjih letih. Ne gre zgolj za demontažo javne informacijske in kulturno-umetniške sfere. Soočeni smo bili s poskusi demontaže javnega zdravstva. Soočamo se s poskusi demontaže javnega kulturnega procesa. Sporočilo aprilskih volitev je bilo jasno: javni prosto je dobrina, ki mora biti zavarovana. Javni prostor je dobrina, po kateri ljubiteljski menedžerji pač ne smejo mesariti. x Delo