Najprej, ustavno sodišče je zavezano ustavi; ker je tretja Janševa vlada na več načinov poteptala ustavo, zlasti pravico državljanov do protesta, a ne samo te, in je uvajala enoumje in policijsko diktaturo z vizijo svoje »druge republike«, je moralo ustavno sodišče braniti ustavni red; pri tem je odkrilo tudi neustavnost enega od zakonov iz Drnovškove dobe in dalo vladi čas dveh mesecev za odpravo te neustavnosti. Tudi ta sklep spada med neizvršene. S takimi sklepi pa se ustavno sodišče ni izkazalo za »pretežno levo«, temveč je ravnalo edino pravilno v podporo ustavnosti. Ni ga torej treba »uravnoteževati«, treba ga je le popolnjevati z neodvisnimi kompetentnimi strokovnjaki/njami. Njihove osebne preference so tu manj pomembne, po osebnem nazoru pa se ne delijo kar enostavno na dva tabora: eni kristjani ali pa ateisti so bolj socialno odprti, drugi kristjani ali pa ateisti pa so socialni konservativci itn. S kupčkanjem levo-desno torej ne pridemo kam daleč.

In drugič, slovenska politična pahljača je hudo asimetrična. Na levi strani sega do socialne demokracije: stranka Levica je njeno levo krilo, stranka Socialni demokrati se je pod Borutom Pahorjem odločila za blairovsko »tretjo pot« in se je to drži še danes. Stranke zunaj levo od ustavnega roba v Sloveniji ni. Sredinski prostor zaseda Gibanje svoboda s pridruženima strankama. Prostor desno od tega zavzema Nova Slovenija. Desno od teh parlamentarnih strank je do ustavnega roba še nekaj malega prostora, a tu imamo v parlamentu še desno revolucionarno stranko z imenom Slovenska demokratska stranka. Ta stranka s svojim delovanjem nekako »jaha« rob ustavnosti: o njenem neustavnem značaju smo bili poučeni v dveh letih, ko je bila na oblasti. Nedopustni sklepi Janševe vlade po volitvah, ko bi smela opravljati samo »tekoče posle«, in pa vložena parlamentarna sredstva za blokado volivnih zmagovalcev potrjujejo neparlamentarne značilnosti te stranke in njeno desno revolucionarno prizadevanje za trajno oblast. Stranka parlamentarnega značaja sprejema zamenjavanje vlog, zdaj v vladi, zdaj v opoziciji. Revolucionarna stranka uporabi vsa sredstva, da bi prišla na oblast oziroma ostala na oblasti. Janševikom podobna stranka, ki jaha ustavni rob, je nemška Alternative für Deutschland. S tako stranko stranke s parlamentarno orientacijo ne morejo sodelovati. Kaj šele, da bi z njo sklepale »džentlemenske dogovore«.

»Džentlemenskim dogovorom« s tako stranko se kaže izogibati: ne samo da je v svojem pohlepu hitro verolomna; celo če ne bi bila, je kompromis med »prvo republiko« in »drugo republiko« lahko le »napoldruga republika«, kompromis med policijo, ki varuje demonstrante, in policijo, ki jih razganja z vodnimi topovi in s solzilcem, pa policija, ki demonstrante razganja zgolj s pendreki. Zato se rajši ne »dogovarjajmo« o ustavnem redu, ohranjajmo in spreminjajmo ga v skladu z ustavo.

Božidar Debenjak, Ljubljana