Zblazneli, brezčutni in brez razuma

Demenca je kronična neozdravljiva bolezen, značilna predvsem za starostnike. Povzroča večplastno usihanje. Zaradi usihanja spomina in miselnih funkcij osebe z demenco sprva pozabljajo, kje so pustile ključe, kasneje, ob napredovali bolezni, ne prepoznajo več svojih bližnjih in tudi sebe več ne. Usihanje gibalnih sposobnosti se začne z upočasnjeno hojo, konča z nepremičnim ležanjem v postelji. Podobno usihajo funkcijske sposobnosti: osebam z demenco moramo sprava pomagati pri zahtevnejših opravilih, na primer pri bančnih poslih, ob koncu bolezni pri povsem enostavnih opravilih – oblačenju, umivanju, hranjenju in odvajanju. Z napredovanjem demence usiha tudi sposobnost odločanja, zato se morajo za osebe z demenco vse več odločati njihovi oskrbovalci. Demenca razkraja osebnost. Posledica usihanja imunskega (obrambnega) sistema so ponavljajoče se okužbe. Vedenjske motnje – sumničavost, begavost, grozavost … – so pogost spremljevalec bolezni.