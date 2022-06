Dosedanji namestnik generalnega direktorja policije Janez Rupnik ostaja v vodstvu policije, kjer bo zadolžen za pripravo pravnih podlag in tehničnih rešitev za naloge z različnih področij. Med drugim bo skrbel za varovanje državne meje in obravnavo nasilja v družini. »Glede na izkušnje in znanje bo njegova pomoč izjemno dobrodošla tudi v procesu izobraževanja kandidatov za policiste,« so v sporočilu za javnost zapisali z GPU.

Premeščen je bil tudi dosedanji direktor uprave uniformirane policije Danijel Lorbek. V vodstvu policije bo zdaj opravljal naloge s področja varovanja državne meje in izobraževanja kandidatov za policiste. Za vodenje uprave je Lindav pomočnika direktorja Marka Gašperlina. Med njegovo odsotnostjo ga bo nadomeščal sedanji pomočnik direktorja Božidar Štemberger.