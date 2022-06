Potonila znamenita hongkonška plavajoča restavracija

Ena najbolj znanih hongkonških turističnih znamenitosti, plavajoča restavracija Jumbo, se je prevrnila in potonila v Južnokitajskem morju. To se je zgodilo le teden dni zatem, ko so jo po 46 letih odvlekli iz hongkonškega pristanišča Aberdeen, od koder je bila, zaradi vzdrževanja, namenjena na neznano lokacijo.