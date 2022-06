Ker so bila tudi ponedeljkova pogajanja o odpovedi stavke neuspešna, bo več kot 50.000 članov sindikata delavcev v železniškem prometu RMT danes, v četrtek in soboto stavkalo. Danes so se stavki pridružili tudi delavci londonske podzemne železnice.

Ker so vlaki in podzemna železnica v Londonu danes obstali, so bili ljudje prisiljeni delati od doma ali najti alternativno pot v službo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tako so ljudje zjutraj množično čakali na avtobusnih postajah zunaj Londona, vendar so številni ostali brez prevoza, ker se že pred tem polni avtobusi na nekaterih postajah bližje cilju niso ustavljali.

Britanski minister za promet Grant Shapps je stavko obsodil in dodal, da spominja na pretekle temačne dni iz 70 let prejšnjega stoletja. »Prizadeti so tisti ljudje, ki morajo fizično biti v službi, mogoče z nižjimi plačami, kot so čistilci v bolnišnicah,« je po navedbah AFP dejal za Sky News.

Generalni sekretar sindikata Mick Lynch pa je na drugi strani kot nedopustno ocenil ponudbo zvišanja plač, ki ni usklajena z inflacijo.

Sindikat ocenjuje, da gre za največjo stavko v železniškem prometu po letu 1989.

V času stavke bo vozilo le okoli 20 odstotkov vlakov, promet pa naj bi bil okrnjen tudi v dneh, ko ni predvidena stavka, takrat naj bi delovalo okoli 60 odstotkov storitev.

Številni sicer opozarjajo, da stavka sovpada z nekaj velikimi dogodki, med drugim z glasbenim festivalom Glastonbury in nacionalnimi izpiti za dijake.

Sindikat trdi, da so stavke potrebne, saj plače ne dosegajo naraščajoče britanske inflacije, ki je dosegla 40-letni vrh in še narašča.