Nekaj pred osmo uro včeraj zvečer so sredi Lendave odjeknili streli. Po navedbah PU Murska sobota je moški v avtomobil izstrelil več nabojev in ga poškodoval. »V dogodku ni bila poškodovana nobena oseba,« so dodali. Osumljenca so ponoči prijeli in mu odvzeli prostost. Kriminalisti nadaljujejo zbiranje obvestil o dogodku.

Po pisanju portala Lendava.info se je streljanje odvilo na parkirišču pred gostinskim lokalom na Mlinski ulici. Moški je imel prestreljeno levo zadnjo pnevmatiko, polomljeno zadnje steklo ter prestreljen levi zadnji blatnik, še poročajo. Izpostavljajo še, da so bili v času streljanja na terasi lokala gostje. A, kot že rečeno, poškodovanih v incidentu na srečo ni bilo.