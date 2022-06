Evforija v slovenskem športu številka ena

Z vsem dolžnim spoštovanjem do kibicev (navijačev) nogometa, košarke, rokometa, odbojke, smučarskih skokov, kajaka in kanuja ter drugih bolj ali manj paradnih športov v Sloveniji, a dejstvo je, da kolesarstvo (p)ostaja nacionalni šport številka ena in da smo Slovenci zares kolesarski narod. Dokaz? Zdaj že tradicionalni vsakoletni dvojni praznik – maraton Franja na rekreativni ravni in dirka po Sloveniji na profesionalni, ki sta znova potrdila, da je Slovenija kolesarska dežela. No, k temu legendarni petkovi kolesarski protestniki, ki so upravičeno nasprotovali zdaj na srečo že nekdanji nesposobni vladi, niso veliko prispevali, ampak je to predvsem zasluga tekmovalcev (profesionalnih in rekreativnih), klubov, navijačev, medijev, sponzorjev ...