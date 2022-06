Dirka po Franciji je sveti gral kolesarstva in celotno tempiranje forme najboljših kolesarjev je podrejeno temu, da v Francijo pridejo v najboljši formi. Vsaka ekipa, vsak kolesar se odloči za zase najboljšo pripravo, ki se z leti spreminja. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je s svojo ekipo letos ponovno nastopil na dirki po Dofineji. Čeprav mu je pred dvema letoma padec na omenjeni dirki močno zagrenil kolesarjenje na Touru, je bilo vseeno veliko bolje kot lani, ko pred samim vrhuncem sezone več mesecev ni bil v tekmovalnem pogonu. Letos je dirko zaključil brez težav, z drugim kapetanom nizozemske ekipe Jonasom Vingegaardom pa sta prikazala veliko mero dobrega sodelovanja in nakazala, da je napočil tudi čas, ko ima Jumbo-Visma vse karte, da stopi na sam vrh kolesarskega sveta.

Pogačar in Majka odgovorila v še večjem slogu

Za resnično moč dvojca iz Jumbo-Visme je bilo treba počakati na dirki po Sloveniji in Švici, ki sta bili na sporedu minuli teden. Čeprav najboljši kolesarji niso nastopali drug proti drugemu, je že na prvi pogled zastrašujoča forma dvakratnega branilca zmage Toura Tadeja Pogačarja (UAE Emirates). Na dirki po Švici je prevladovala tretja najmočnejša ekipa z upanjem na rumeno majico na Elizejskih poljanah Ineos Grenadiers.

Vse uči so bile uprte v še vedno komaj 23-letnika iz Klanca pri Komendi, ki si je zopet za trening tekmovanje izbral domačo dirko po Sloveniji. Poteza se je izkazala za zadetek v polno. Izjemno spoštovani direktor dirke Bogdan Fink veliko sodeluje s slovenskim strokovnim štabom v najmočnejših kolesarskih ekipah in je tudi letos upošteval njihove želje. Pet etap je bilo sorazmerno kratkih, Tadej Pogačar pa je le čakal na trenutke, da jih je lahko izkoristil za testiranje svojih nog. Malce bolj previden je bil zgolj na spustih, da ne bi prišlo do kakšnega nepotrebnega padca, kakršnega je pred dvema letoma na Dofineji utrpel njegov veliki tekmec Primož Roglič.

Od prvega klanca na dirki po Sloveniji (Zadolg) do zadnjega (Trška gora) je Pogi kazal svojo premoč in navduševal številne zbrane navijače ob domačih cestah. Edini, ki mu je ves čas lahko sledil, je bil njegov moštveni kolega Rafal Majka, kar je za Pogačarja odličen obet pred tretjim naskokom na kolesarski prestol. Člana ekipe UAE Emirates sta kazala izjemno premoč, vsak od njiju pa je posamezne etape izbral za svoj trening, saj je vsak od njiju en dan »vlekel« več od drugega, ko sta bila sama v ospredju.

Več kot očitno se med seboj tudi sicer odlično razumeta. Poljak je denimo ob jutrih Slovencu pekel palačinke, priložnost za sproščene pogovore in igrice pa sta imela tudi med kolesarjenjem. Oba sta pustila pomemben pečat v zgodovini dirke. Z dvema etapnima zmagama na 28. izvedbi slovenske pentlje sta oba prišla do svoje skupno tretje in se s tem uvrstila na sam vrh kolesarjev z največ zmagami po Sloveniji. Pogačar se je z drugo skupno zmago znašel tudi na vrhu tega seznama skupaj s še štirimi kolesarji.

»V zadnjem mesecu sem s Tadejem preživel več časa kot s svojo ženo. A mi ni bilo težko, saj je res prijeten fant,« je odlično kemijo med kolesarjema potrdil Rafal Majka. Nad prikazanim je bil seveda navdušen tudi Tadej Pogačar: »Dirka po Sloveniji je bila res dobra priprava. Z dvignjeno glavo lahko gledamo proti Koebenhavnu. Rafal je pokazal, da je resnično v odlični formi, kot je tudi celotna ekipa.« Nad predstavo dvojca je bil navdušen tudi športni direktor Andrej Hauptman. »Za zdaj gre vse po načrtu. Treba je paziti le, da ne pride do kakšne bolezni. Mislim, da smo na pravi poti, da bomo konkurenčni,« je povedal nekdanji vrhunski kolesar, ki pa ekipe za Tour še ni natančno določil. »Tadej verjetno bo startal,« je v smehu pripomnil.

Kaj lahko ponudi Mohorič, se mu bo pridružil tudi Tratnik?

Če sta oba slovenska kolesarja, ki na dirki po Franciji ciljata na sam vrh, na pripravljalnih tekmah pokazala izjemno pripravljenost, je nekaj malega dvoma pustil Matej Mohorič (Bahrain-Victorius). Izjemni lovec na etapne zmage je prav v zadnji etapi na dirki po Sloveniji pokazal, da se noge prebujajo tudi pri njem. V izjemno slovenski obarvani ekipi je Mohorič za zdaj edini, ki ima zagotovljen nastop v Franciji. Nanj računa tudi še Jan Tratnik, ki je imel letos na Giru obilico smole, svojo nesporno kakovost pa je pokazal že neštetokrat. Nekaj je je bilo tudi že na dirki po Sloveniji, čeprav sam pravi, da še ni čisto v pravi formi po poškodbi. Zelo lepo je s tretjim mestom v skupnem seštevku nase opozoril Domen Novak.

Pomembno vlogo na Touru bo v svoji ekipi BikeExchange igral tudi Luka Mezgec. V drugi etapi, ki se je edina končala s sprintom glavnine, je pokazal, da gre za enega najboljših »lead out« kolesarjev na svetu. Četudi je izgubil svojega sprinterskega kapetana, mu je uspelo narediti prostor za zmago. V etapah s težkim zaključkom je pokazal, da je v izjemni formi in bi si tudi večkrat zaslužil priložnost dirkanja na rezultat.