Če bodo hruške jutri dražje ...

Konec tedna je marsikje po državi zmanjkalo goriva. Nekatere bencinske črpalke so bile celo zaprte. Tudi včeraj je marsikje zmanjkalo goriva. Naval je bil velik, gneča temu primerna. Danes je namreč gorivo precej dražje kot včeraj in marsikdo je šel natočit in prihranit. Človeško. In so rekli trgovci, da je zmanjkalo zalog, da niso bili pripravljeni. A bejžte, no. Kot da bi se zgodilo prvič. V isti sapi so seveda ostro zavrnili namige, da namenoma niso hoteli prodajati goriva po nižji ceni, ker so vedeli, da ga bodo že danes lahko po višji.