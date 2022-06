Zlati cvet 2021

Poleg klasičnih sort refoška in malvazije, ki so našle domovinsko pravico in slavo v teh krajih, v vinogradih Tilna Praprotnika, ki svoje utekočinjeno grozdje prodaja pod blagovno znamko Steras, rastejo tudi trte, ki so v zadnjih 50 letih postale pozabljene ali pa so izgubile nekdanjo priljubljenost na račun globalnih vinskih sort. Praprotnikov zlati cvet je pravzaprav v steklenico zapakirana istrska kulturna dediščina povezana s trtami in vinom.